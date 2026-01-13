Эксперт Степанов: «Орешник» выявил бессилие Patriot перед гиперзвуковым оружием

Применение российской ракеты «Орешник» в ходе специальной военной операции выявило бессилие американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot перед гиперзвуковыми снарядами, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Александр Степанов. Об этом сообщает ТАСС.

По оценке эксперта, скорость ракеты-перехватчика PAC-3 системы Patriot составляет чуть более шести тысяч километров в час, что более чем в два раза меньше развиваемой боевыми блоками «Орешника», в связи с чем западные системы ПВО «не способны эффективно противодействовать российскому гиперзвуковому оружию».

Степанов заключил, что использование Россией подобного оружия меняет «физику» ПВО и бросает западному военно-промышленному комплексу сложный технологический вызов.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Российскую ракету «Орешник» способна перехватить только одно в мире оружие — российская система ПВО С-500.

Также в январе журнал Military Watch Magazine сообщил, что то обстоятельство, что ракета «Орешник» с шестью боевыми частями в неядерном оснащении в случае ее применения из российской Арктики способна за считанные минуты поразить континентальную часть США, означает, что Россия раньше Соединенных Штатов реализовала программу, предполагающую способность нанести неядерный удар по территории потенциального противника в течение часа.