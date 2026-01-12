MWM: Ракета «Орешник» из российской Арктики за минуты способна поразить США

То обстоятельство, что ракета «Орешник» с шестью боевыми частями в неядерном оснащении в случае ее применения из российской Арктики способна за считаные минуты поразить континентальную часть США, означает, что Россия ранее Соединенных Штатов реализовала программу, предполагающую способность нанести неядерный удар по территории потенциального противника в течение часа, пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Недавние западные оценки указывают на то, что дальность действия ракеты, вероятно, составит около 5500 километров, в отличие от предыдущих оценок в 4000 километров, что имеет существенные стратегические последствия для продолжающегося военного противостояния России с НАТО», — говорится в публикации.

Отмечается, что дальность в 5500 километров позволит «Орешнику» поражать цели в Вашингтоне, Чикаго и других крупных американских городах, что потенциально может способствовать стратегическому сдерживанию США.

В MWM уверены, что данная способность указывает на то обстоятельство, что Москва раньше США реализовала цели американской программы Prompt Global Strike («Быстрый глобальный удар»), предполагающей нанесение неядерным вооружением удара в течение часа по любой точке Земли.

По данным издания, ранее Вооруженные силы России имели ограниченные возможности для подобного удара, поскольку вооружение подлодок и стратегических бомбардировщиков якобы перехватывается «относительно легко».

«Ввод в строй ракеты, способной наносить гиперзвуковые неядерные удары по шести целям на территории США, является важным событием для стратегического баланса сил между двумя странами и вносит большую степень взаимной уязвимости, что противодействует значительному наращиванию американских боевых возможностей на территории России», — заключает издание, подчеркивая, что «Орешником» можно было бы применить по американскому военному аэродрому Уайтман в Миссури и крупным оборонным производственным объектам, например линии по выпуску F-35 в Форт-Уорте в Техасе.

Ранее Sky News отмечал, что большая часть Европы находится в зоне досягаемости комплекса «Орешник».