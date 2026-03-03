Реклама

14:32, 3 марта 2026

МИД Ирана опроверг ложь о сделке с США

Представитель МИД Бакаи опроверг заявления об отказе Ирана от сделки с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Заявления о том, что Иран отказался обсуждать сделку с США в ходе переговоров, являются ложью. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики, передает IRNA в своем Telegram-канале.

«То, что они говорили о переговорном процессе, утверждая, что нам было что-то сказано на последнем этапе, а мы это не приняли, является не более, чем ложью», — подчеркнул дипломат.

Однако Бакаи не стал уточнять, чьи комментарии он опровергает.

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона была почти готова заключить сделку, однако в дальнейшем отступила от нее.

Также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф указал, что провал переговоров с иранскими представителями и понимание США невозможности достичь ядерной сделки привели к атаке на Иран.

