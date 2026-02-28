Трамп заявил о нежелании Ирана заключать сделку

Трамп: Иран был близок к сделке, но потом отступил

Иранская сторона была почти готова заключить сделку, однако в дальнейшем отступила от нее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью 12-му каналу Израиля.

«Иранцы были близки к сделке, а затем отступили... из этого я сделал вывод, что они на самом деле не хотели сделки», — сказал американский лидер. Кроме того, Трамп сообщил, что сейчас у него есть разные варианты по выходу из конфликта с Ираном. По его словам, этот конфликт можно либо затянуть, либо закончить в течение нескольких дней.

Также президент США рассказал, что провел хороший разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условия для переговоров с США. По его словам, Тегеран пойдет на этот шаг, если Вашингтон остановит атаки.