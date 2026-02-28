Иран назвал условия для переговоров с США

МИД Ирана: Возможность для переговоров с США появится после прекращения атак

Возможность для возобновления переговоров между Ираном и США появится после прекращения атак. Условия для продолжения диалога назвал глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Аракчи, передает агентство Reuters.

«Сейчас общение [между США и Ираном] не ведется, но если американцы захотят поговорить с нами, они знают, как со мной связаться», — сказал он.

Ранее генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари сообщил, что Иран пока не использовал для ударов по объектам Израиля и США современное оружие. По его словам, Тегеран применял только «ракеты из металлолома».

Заместитель главы МИД Ирана Хамид Ганбари, комментируя удары США, заявил, что Вашингтон попал в израильскую ловушку. Он назвал эту атаку «дипломатическим предательством».