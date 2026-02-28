В КСИР заявили об ударах по объектам США и Израиля ракетами из металлолома

Генерал КСИР Джабари: Скоро Иран применит оружие, которого никто не ожидает

Генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Джабари заявил, что Иран пока не использовал для ударов по объектам США и Израиля серьезное оружие. Об этом сообщает Reuters.

Джабари подчеркнул, что пока Тегеран использовал только «ракеты из металлолома». Однако скоро, по словам высокопоставленного командира КСИР, армия страны применит оружие, которого никто не ожидает.

Утром 28 февраля Израиль нанес по Ирану «превентивный» удар, атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

Ранее в КСИР заявили, что ответными ударами уничтожили меньшей мере 200 военнослужащих США. Также, согласно заявлению КСИР, некоторое количество американских и израильских ракет, запущенных по Ирану, упали в пустынных и городских территориях Ирака и других государств Персидского залива, не достигнув целей.