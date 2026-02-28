КСИР заявил о 200 погибших и раненных в результате ударов Ирана по военным базам США

В результате ракетных атак Тегерана по военным базам США в странах Ближнего Востока погибли и получили ранения минимум 200 человек. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«В результате ракетных ударов по американским базам погибли и получили ранения по меньшей мере 200 военнослужащих США», — говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Также, согласно заявлению КСИР, некоторое количество американских и израильских ракет, запущенных по Ирану, упали в пустынных и городских территориях Ирака и других государств Персидского залива, не достигнув своих целей.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы сразу в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.