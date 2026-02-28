В Иране заявили о попадании США в ловушку Израиля

Помощник главы МИД Ирана Ганбари: США попали в ловушку Израиля

США попали в ловушку Израиля, атаковав Иран. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Хамид Ганбари, передает ТАСС.

«США попались в ловушку Израиля (...). Мы считаем эту атаку дипломатическим предательством», — сказал Ганбари.

По его словам, Соединенные Штаты не придерживаются своих слов, а потому не заслуживают играть значительную роль в мире.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Ирана заявили, что военная база любой страны, которая оказывает помощь Израилю, станет потенциальной целью для ракетных ударов Ирана.