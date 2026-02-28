Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 28 февраля 2026Мир

В Иране заявили о попадании США в ловушку Израиля

Помощник главы МИД Ирана Ганбари: США попали в ловушку Израиля
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

США попали в ловушку Израиля, атаковав Иран. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Хамид Ганбари, передает ТАСС.

«США попались в ловушку Израиля (...). Мы считаем эту атаку дипломатическим предательством», — сказал Ганбари.

По его словам, Соединенные Штаты не придерживаются своих слов, а потому не заслуживают играть значительную роль в мире.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Ирана заявили, что военная база любой страны, которая оказывает помощь Израилю, станет потенциальной целью для ракетных ударов Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Рубио перед атакой на Иран

    В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда

    Осколок иранской ракеты упал на территории отеля с российскими туристами

    Пропавшего в Подмосковье 11-летнего школьника насмерть завалило снегом

    «Краснодар» обыграл «Ростов» и вернул себе лидерство в РПЛ

    Отсутствие ударов по Банковой объяснили

    В ЕС призвали к сотрудничеству с Россией в одной сфере

    КСИР заявил о 200 погибших и раненных в результате ударов Ирана по военным базам США

    Мужчину с собакой ударило молнией

    Анонсировано выступление верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok