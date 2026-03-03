Реклама

Уиткофф рассказал о крахе ядерной сделки перед атакой на Иран

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Провал переговоров с иранскими представителями и понимание США невозможности достичь ядерной сделки привели к атаке на Иран. Об этом сообщил специальный посланник американского президента Стив Уиткофф, его слова передает CNN.

«Президент [США Дональд] Трамп отправил меня и [его зятя] Джареда [Кушнера] туда, чтобы от его имени выяснить, насколько серьезно они настроены на заключение сделки, отвечающей его целям», — рассказал Уиткофф о переговорах в Женеве.

По его словам, американская делегация предложила Ирану приостановить обогащение урана на десять лет и выступила с идеей оплачивать топливо.

«Они отклонили это предложение, что в тот самый момент показало нам, что у них нет иных планов, кроме как сохранять обогащение урана для создания оружия», — сказал спецпосланник Трампа.

По словам Уиткоффа, иранская делегация хотела, чтобы США сообщили о позитивных результатах после третьей встречи. «На той встрече позитивных результатов не было», — отметил он.

Ранее Уиткофф заявил, что США осознавали невозможность достижения сделки еще в ходе второго раунда переговоров с Тегераном. По его словам, третью встречу Вашингтон рассматривал в качестве последнего шанса.

