Угрозы Ирана, новые удары по ОАЭ и атака Израиля под чужим флагом на Саудовскую Аравию. Что происходит на Ближнем Востоке?

Элитные части ВС Ирана выступили с угрозой в сторону чиновников США и Израиля

Конфликт на Ближнем Востоке набирает большие обороты. Так, специальное подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) выступило с жесткой угрозой в сторону чиновников Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля, заявив, что они «не будут в безопасности даже у себя дома».

Такое заявление КСИР прозвучало в ответ на американо-израильский удар, в результате которого был убит верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи и члены его семьи.

Кроме этого, Иран заявил, что будет сжигать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, а также сделает все, чтобы заблокировать экспорт нефти.

Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион Эбрахим Джабари Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

КСИР подчеркнули, что при необходимости будут атаковать не только суда, но и трубопроводы в регионе, чтобы противник оказался в затруднительном положении.

В свою очередь, Центральное военное командование Соединенных Штатов Америки (США) (CENTCOM) заявило о том, что уничтожило весь военный флот Ирана в Оманском заливе.

В результате удара Ирана пострадали сотрудники Министерства войны США в Бахрейне

Иран ударил беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по отелю в Бахрейне, где находились двое сотрудников Министерства войны Соединенных Штатов Америки (США), они получили ранения.

По какой именно гостинице пришелся удар — не сообщается, также умалчиваются и имена пострадавших.

КСИР также заявлял об ударе по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако в Израиле это опровергли, а немного позднее сам Нетаньяху появился на публике и выступил с заявлением, назвав операцию против Ирана спасением мира.

Новые атаки Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило об очередной атаке баллистических ракет со стороны Ирана. Системы противовоздушной обороны работают над отражением.

Кроме того, в Минобороны добавили, что Эмираты готовы противостоять любым угрозам, чтобы обеспечить защиту территории страны и безопасность граждан и жителей.

Израиль захотел подставить Иран

Военные источники, знакомые с ситуацией, заявили о том, что атака, произошедшая 2 февраля на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии Saudi Aramco в Рас-Таннуре, была совершена Израилем под чужим флагом, чтобы подставить Иран.

Кроме того, источники уверяют, что Израиль готовит новое нападение не под своим флагом.

По данным, предоставленным нам разведывательными службами, порт Эль-Фуджайра в ОАЭ также является одной из следующих целей израильтян в рамках операции под ложным флагом, и этот режим намерен нанести по нему удар Военный источник агентства Tasnim

В России описали стратегию Ирана по ведению войны и вспомнили пророчество Жириновского

В свою очередь, востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров описал стратегию Ирана по ведению войны. Отметив, что Иран хочет вовлечь в противостояние как можно больше стран и именно поэтому готов наносить удары по арабским странам.

А в сети вспомнили о том, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2013 году в ходе встречи со студентами МГИМО предсказал войну США и Израиля с Ираном.

Они должны еще семь стран арабских оккупировать. Разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран… В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают — 200 долларов за баррель, экономики ЕС и Китая рухнут Владимир Жириновский Основатель партии ЛДПР

Политик также отметил, что будет обвал экономик Европы и Китая из-за взлета цен на нефть, а беженцы из Ирана направятся в Россию через Азербайджан.