Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:20, 3 марта 2026Мир

Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана

Минобороны ОАЭ: Системы ПВО отражают иранскую ракетную атаку
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: OBTAINED BY REUTERS / Reuters

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщает в социальной сети X об отражении системами противовоздушной обороны атаки баллистических ракет, запущенных со стороны Ирана.

«Министерство обороны подтверждает полную готовность противостоять любым угрозам, чтобы обеспечить защиту территории страны и безопасность граждан и жителей», — добавили в министерстве.

До этого стало известно о том, что Кипр вновь подвергся бомбардировкам, на островное государство нацелены баллистические ракеты.

Ранее же военные источники сообщали о том, что Израиль под чужим флагом атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль «под чужим флагом» атаковал крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии

    Мужчина пролетел полмира и был шокирован признанием своей девушки

    Кипр снова подвергся бомбардировкам

    Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана

    Мелания Трамп поблагодарила Россию

    В России впервые с 1986 года введут новый ГОСТ на белый хлеб

    В Иране назвали позорный поступок США и Израиля

    Мэр города занялась сексом с 16-летним подростком на глазах у своих детей

    Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике погиб в ходе СВО

    Сексолог подсказала супругам способ поддерживать интерес к сексу в браке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok