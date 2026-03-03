Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ракетной атаки со стороны Ирана

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщает в социальной сети X об отражении системами противовоздушной обороны атаки баллистических ракет, запущенных со стороны Ирана.

«Министерство обороны подтверждает полную готовность противостоять любым угрозам, чтобы обеспечить защиту территории страны и безопасность граждан и жителей», — добавили в министерстве.

До этого стало известно о том, что Кипр вновь подвергся бомбардировкам, на островное государство нацелены баллистические ракеты.

Ранее же военные источники сообщали о том, что Израиль под чужим флагом атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии.