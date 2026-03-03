Реклама

Мир
02:22, 3 марта 2026Мир

Кипр снова подвергся бомбардировкам

Кипр подвергся бомбардировкам, на страну направили баллистические ракеты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: George Christophorou / XinHua / Global Look Press

Кипр снова подвергается бомбардировкам. Об этом сообщает Telegram-канал Mediterranean Man.

Уточняется, что на Кипр нацелены баллистические ракеты.

Ранее стало известно, что Испания отказалась поддерживать американо-израильскую военную операцию против Ирана и дистанцируется от позиции Франции, Германии и Великобритании, которые выразили готовность предпринять даже «соразмерные наступательные действия» в ответ на нападение Тегерана на страны Персидского залива и Кипр.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
