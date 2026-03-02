Реклама

2 марта 2026

Испания выступила против США

El Pais: Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Nathan Carpenter / Handout via Reuters

Испания запретила президенту США Дональду Трампу использовать свои военные базы для атаки на Иран и поэтому выслала танкеры Военно-воздушных сил США, дислоцирующиеся там. Об этом сообщает El Pais.

Как отмечает издание, Испания отказывается поддерживать американо-израильскую военную операцию против Ирана и дистанцируется от позиции Франции, Германии и Великобритании, которые выразили готовность предпринять даже «соразмерные наступательные действия» в ответ на нападение Тегерана на страны Персидского залива и Кипр.

«Каждая страна принимает собственные внешнеполитические решения. У Испании очень четкая позиция: голос Европы в настоящее время должен быть голосом баланса и умеренности, направленным на деэскалацию и возвращение за стол переговоров», — заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

При этом министр осудил «абсолютно неоправданные» нападения Ирана на страны Персидского залива и, в частности, на Кипр — государство-член ЕС, в настоящее время председательствующее в союзе, которому он выразил «полную поддержку и солидарность».

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, отказ Мадрида оказать военную поддержку нападению на Иран привел к тому, что Пентагон вывел дюжину самолетов-заправщиков KC-135, дислоцированных на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера в Севилье и в меньшей степени на авиабазе Рота в Кадисе, которые использовались для дозаправки истребителей-бомбардировщиков в воздухе.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их неоправданными. Глава испанского правительства призвал все страны Европы последовать его примеру.

