Иран ударил по офису Нетаньяху

КСИР: Иран ударил по офису премьера Израиля Нетаньяху

Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Офис израильского премьер-министра и штаб командующего ВВС Израиля подверглись нападению и серьезному повреждению со стороны иранских вооруженных сил в ходе целенаправленных и внезапных ударов ракетами "Хайбар" в рамках десятой волны атак», — сообщается в заявлении КСИР.

О судьбе Нетаньяху на данный момент неизвестно, израильские официальные лица пока не прокомментировали инцидент.

Ранее в КСИР заявили, что Иран ведет целенаправленные удары по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму.