Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 2 марта 2026Мир

Иран ударил по офису Нетаньяху

КСИР: Иран ударил по офису премьера Израиля Нетаньяху
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Иран нанес удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Офис израильского премьер-министра и штаб командующего ВВС Израиля подверглись нападению и серьезному повреждению со стороны иранских вооруженных сил в ходе целенаправленных и внезапных ударов ракетами "Хайбар" в рамках десятой волны атак», — сообщается в заявлении КСИР.

О судьбе Нетаньяху на данный момент неизвестно, израильские официальные лица пока не прокомментировали инцидент.

Ранее в КСИР заявили, что Иран ведет целенаправленные удары по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по офису Нетаньяху

    Россияне отказались экономить на кошках

    ЦАХАЛ заявила о гибели руководства разведки Ирана

    Место суицида бизнесмена Джабраилова попало на видео

    Мужчины и женщины рассказали о разделивших жизнь «на до и после» случаях

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Названы дешевые конкуренты iPhone 17 Pro

    Названа дата оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

    Раскрыты последствия атаки Ирана на один из крупнейших НПЗ в мире

    Собчак назвала Джабраилова талантливым и добрым человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok