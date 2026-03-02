Иран заявил об атаках на Тель-Авив

КСИР: Иран целенаправленно атакует правительственный комплекс в Тель-Авиве

Иран ведет целенаправленные удары по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Произошла десятая волна операции "Истинное обещание-4", в ходе которой Израиль был атакован с помощью ракет "Хайбар". Целенаправленная атака на правительственный кампус в Тель-Авиве, атака на военные и охранные центры в Хайфе и атака на Восточный Иерусалим были одними из целей десятой волны», — отмечается в заявлении.

Ранее США и Израиль нанесли удары по Ирану в момент утренней молитвы.

При этом советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк заявил, что главной целью военного конфликта с Ираном является достижение «победы».