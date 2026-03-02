Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 2 марта 2026Мир

В Израиле раскрыли финальную цель конфликта с Ираном

Советник Нетаньяху Фальк заявил, что целью конфликта с Ираном является победа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Taylor Brandon / Unsplash

Главной целью военного конфликта с Ираном является достижение «победы». Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк, передает Politico.

При этом он подчеркнул, что о победе можно будет говорить лишь в том случае, если будет устранена угроза, которая, по его словам, исходит от иранского руководства и связанных с ним сил.

В то же время на вопрос о внутренней ситуации в Иране Фальк равнодушно ответил: «посмотрим, что будет».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давайте сначала закончим работу». Трамп рассказал о трех очень хороших кандидатурах на пост лидера Ирана

    Стали известны новые подробности о «слишком красивой» 20-летней серийной убийце

    Возросло число пострадавших при массированной атаке дронов ВСУ по Новороссийску

    Пассажир прижался головой к груди попутчицы в самолете и угодил под арест

    Xiaomi представила самый дорогой смартфон

    База ВВС Британии подверглась удару БПЛА

    В России март начался с тепловых рекордов

    Режим ЧС ввели после массированной атаки на крупный российский город

    Базу НАТО атаковали в Ираке

    Стало известно о ближайших действиях ЕС по конфликту с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok