США и Израиль атаковали Иран в момент утренней молитвы

ISNA: США и Израиль ударили по Ирану в момент утренней молитвы

США и Израиль нанесли удары по Ирану в момент утренней молитвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ISNA.

Согласно информации агентства, новые удары произошли рано утром в восточном, западном и южном районах Тегерана «одновременно с утренним призывом к молитве».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Израиль взломал иранское приложения для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. В публикации отмечается со ссылкой на скриншоты приложения, что пользователям были разосланы сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».