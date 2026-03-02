Реклама

09:13, 2 марта 2026

США и Израиль атаковали Иран в момент утренней молитвы

ISNA: США и Израиль ударили по Ирану в момент утренней молитвы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

США и Израиль нанесли удары по Ирану в момент утренней молитвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ISNA.

Согласно информации агентства, новые удары произошли рано утром в восточном, западном и южном районах Тегерана «одновременно с утренним призывом к молитве».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Израиль взломал иранское приложения для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. В публикации отмечается со ссылкой на скриншоты приложения, что пользователям были разосланы сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».

