Израиль взломал иранское приложение для молитв для подстрекания военных к мятежу

Израиль взломал иранское приложения для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, на миллионы телефонов пришли уведомления с призывом выступить против режима.
В публикации отмечается со ссылкой на скриншоты приложения, что пользователям были разосланы сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».
Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.
Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».