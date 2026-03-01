Реклама

Мир
06:56, 1 марта 2026Мир

Израиль взломал иранское приложение для молитв для подстрекания военных к мятежу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Израиль взломал иранское приложения для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, на миллионы телефонов пришли уведомления с призывом выступить против режима.

В публикации отмечается со ссылкой на скриншоты приложения, что пользователям были разосланы сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

    Обсудить
