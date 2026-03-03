Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:36, 3 марта 2026Россия

В России вспомнили об еще одном пророческом предсказании Жириновского

Жириновский предвидел войну США и Израиля с Ираном еще в 2013 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2013 году в ходе встречи со студентами МГИМО описал сценарий, который разворачивается сегодня на Ближнем Востоке. Таким образом, политик 13 лет назад предсказал удар США и Израиля по Ирану, а также обвал экономик Европы и Китая из-за взлета цен на нефть. Об этом пишет «Life.ru».

«Они должны еще семь стран арабских оккупировать. Разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран… В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают — 200 долларов за баррель, экономики ЕС и Китая рухнут», — рассказал в 2013 году Жириновский.

Также политик добавил, что беженцы из Ирана направятся в Россию. Жириновский пояснил, что маршрут для беженцев лежит через Азербайджан, поскольку другие пути перекрыты: в Сирии, по его прогнозу, будет проамериканский режим, а Ирак с Ираном враждуют.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. Удары были нанесены по резиденции иранского лидера Масуда Пезешкиана, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорту в Тегеране. В атаке приняли участие также Соединенные Штаты.

Ранее западные аналитики вспомнили речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 20-летней давности и признали, что многие из геополитических прогнозов российского лидера были пророческими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Фразу на русском языке услышали в новом треке Gorillaz

    Названа новая цель Израиля для атаки «под чужим флагом»

    В России вспомнили об еще одном пророческом предсказании Жириновского

    Загадочный убийца расправился с 11-летним мальчиком на рисовом поле

    Известный препарат неожиданно связали с защитой суставов при остеоартрите

    Иран выступил с угрозой заблокировать нефть

    Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии «под чужим флагом» атаковал Израиль

    Описана стратегия Ирана по ведению войны

    Звезда «Глухаря» вернулась на первом за три дня рейсе из ОАЭ в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok