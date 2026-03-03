В России вспомнили об еще одном пророческом предсказании Жириновского

Жириновский предвидел войну США и Израиля с Ираном еще в 2013 году

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2013 году в ходе встречи со студентами МГИМО описал сценарий, который разворачивается сегодня на Ближнем Востоке. Таким образом, политик 13 лет назад предсказал удар США и Израиля по Ирану, а также обвал экономик Европы и Китая из-за взлета цен на нефть. Об этом пишет «Life.ru».

«Они должны еще семь стран арабских оккупировать. Разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран… В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают — 200 долларов за баррель, экономики ЕС и Китая рухнут», — рассказал в 2013 году Жириновский.

Также политик добавил, что беженцы из Ирана направятся в Россию. Жириновский пояснил, что маршрут для беженцев лежит через Азербайджан, поскольку другие пути перекрыты: в Сирии, по его прогнозу, будет проамериканский режим, а Ирак с Ираном враждуют.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. Удары были нанесены по резиденции иранского лидера Масуда Пезешкиана, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и аэропорту в Тегеране. В атаке приняли участие также Соединенные Штаты.

Ранее западные аналитики вспомнили речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 20-летней давности и признали, что многие из геополитических прогнозов российского лидера были пророческими.