22:21, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

На Западе вспомнили о пророческих словах Путина из мюнхенской речи

Advance: Многое из прогнозов Путина в мюнхенской речи 20-летней давности сбылось
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Западные аналитики вспомнили речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 20-летней давности и признали, что многие из геополитических прогнозов российского лидера были пророческими. На это обратило внимание хорватское издание Advance.

Журналист Антун Роши указал, что слова главы РФ о расколе западных стран, пренебрежении международным правом и об усилении БРИКС сбылись.

Однополярный мир, который предрекали в конце XX века, не наступил, отмечается в статье. Роши напомнил, что в 2007 году Путин заявлял об опасности концепции «одного хозяина» и одного центра силы для всех участников мировой арены, а так же для самого суверена, так как она может разрушить его изнутри. Модель однополярного мира, по словам российского президента, неисправна, так как в ее основе нет морально-нравственной базы новейшей цивилизации.

