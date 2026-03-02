Реклама

17:50, 2 марта 2026Мир

Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

Sabereen: Из-за полученных ранений умерла вдова аятоллы Али Хаменеи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Умерла вдова верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передало агентство Sabereen News.

«Мученическая смерть жены имама Хаменеи», — говорится в сообщении.

Телеканал Al Alam на странице в соцсети X отметил, что супруга Хаменеи скончалась спустя несколько дней из-за полученных ранений. По данным «Sputnik Армения», помимо самого верховного лидера Ирана и его жены, из членов их семьи в результате американо-израильского удара были убиты дочь, зять, невестка и 14-месячная внучка.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщалось, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

Спутниковый снимок разрушенного жилого комплекса, принадлежавшего верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, в Тегеране, Иран, 1 марта 2026 года

Спутниковый снимок разрушенного жилого комплекса, принадлежавшего верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, в Тегеране, Иран, 1 марта 2026 года

Фото: Vantor / Handout via Reuters

В России предположили, что убийство Хаменеи готовилось не менее года

Военный аналитик Антон Мамедов ранее выразил мнение, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи готовилось не менее года.

«Подготовка операции такого масштаба — это не недели и даже не месяцы. Я оцениваю горизонт планирования как минимум в полгода-год. Самое трудное здесь — поймать момент, когда в одной точке соберется максимальное количество целей. Ликвидировать одного Хаменеи можно было бы и в машине, но израильтяне ждали "золотого часа"», — сказал он.

По его словам, реализация такой операции стала возможна благодаря «кротам» в иранском правительстве, технической разведке и месяцам наблюдения. Мамедов добавил, что Израиль нанес удар в дневное время, чтобы показать «абсолютную уязвимость режима».

МИД Ирана назвал убийство Хаменеи открытием ящика Пандоры

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открывает ящик Пандоры и подрывает основы суверенного равенства и стабильность международной системы, сообщили ранее РИА Новости со ссылкой на письмо главы МИД Ирана Аббаса Аракчи генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Фото: Office Of The Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency)/Handout via Reuters

Он подчеркнул, что такая атака несет далеко идущие последствия. Аракчи также назвал преднамеренные удары по высшему должностному лицу Исламской Республики беспрецедентным нарушением самых фундаментальных норм.

Министр также призвал ООН привлечь Соединенные Штаты и власти Израиля к ответственности за «чудовищный террористический акт».

На убийство Хаменеи отреагировали в Китае, Турции и на Кубе

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи попрало цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и основные нормы международных отношений, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Китая.

«Китай выражает решительный протест в этой связи и строго осуждает это», — было сказано в заявлении ведомства. Помимо этого, в МИД КНР подчеркнули, что убийство Хаменеи серьезно нарушило суверенитет и безопасность Ирана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с убийством Али Хаменеи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я глубоко опечален смертью нашего соседа верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи в результате вчерашних нападений. Выражаю соболезнования братскому иранскому народу от имени моей страны и моего народа», — заявил политик.

Он пообещал продолжать усилия, чтобы ближневосточный конфликт прекратился и возобновилась дипломатия.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что убийство аятоллы Али Хаменеи является «омерзительным актом». «Этот омерзительный акт представляет собой нарушение всех норм международного права и человеческого достоинства», — написал он.

Кубинский лидер подчеркнул, что народ Кубы будет помнить Хаменеи как «выдающегося лидера», который внес огромный вклад в развитие отношений двух стран.

В России предсказали последствия убийства Хаменеи для США

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи обернется для Соединенных Штатов «страшной местью», заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его мнению, в руководстве Ирана осталось «более чем достаточно людей, не менее упрямых и фанатичных, чем убитые». Вассерман добавил, что в государстве налажена система замены выбывших из строя руководителей.

«Соответственно, результат в смысле изменения политики страны не будет ровным счетом никаким. А вот результат в смысле готовности наказать виновных в этих убийствах будет более чем достаточный. (...) Я не исключаю перехода к диверсионной войне и ответным террористическим актам», — заключил он.

