21:43, 1 марта 2026Мир

Эрдоган высказался об убийстве верховного лидера Ирана

Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Хаменеи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я глубоко опечален смертью нашего соседа, верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, в результате вчерашних нападений. Выражаю соболезнования братскому иранскому народу от имени моей страны и моего народа», — заявил политик.

Он пообещал продолжать усилия, чтобы ближневосточный конфликт прекратился и возобновилась дипломатия.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью Хаменеи. Российский политик попросил передать слова сочувствия близким погибшего.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил смерть Хаменеи. В момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

