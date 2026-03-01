В России раскрыли детали ликвидации Хаменеи

Аналитик Мамедов: Ликвидация Хаменеи за один авиаудар была подготовлена за год

Ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи готовилась не менее года. Детали операции раскрыл военный аналитик Антон Мамедов в интервью MK.RU.

«Подготовка операции такого масштаба — это не недели и даже не месяцы. Я оцениваю горизонт планирования минимум в полгода-год. Самое трудное здесь — поймать момент, когда в одной точке соберется максимальное количество целей. Ликвидировать одного Хаменеи можно было бы и в машине, но израильтяне ждали "золотого часа"», — сказал он.

По его словам, реализация такой операции стала возможна благодаря «кротам» в иранском правительстве, технической разведке и месяцам наблюдения. Мамедов добавил, что Израиль нанес удар в дневное время, чтобы показать «абсолютную уязвимость режима».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи. «Выражаю соболезнования братскому иранскому народу от имени моей страны и моего народа», — заявил политик.