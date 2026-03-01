Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 1 марта 2026Мир

В России раскрыли детали ликвидации Хаменеи

Аналитик Мамедов: Ликвидация Хаменеи за один авиаудар была подготовлена за год
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи готовилась не менее года. Детали операции раскрыл военный аналитик Антон Мамедов в интервью MK.RU.

«Подготовка операции такого масштаба — это не недели и даже не месяцы. Я оцениваю горизонт планирования минимум в полгода-год. Самое трудное здесь — поймать момент, когда в одной точке соберется максимальное количество целей. Ликвидировать одного Хаменеи можно было бы и в машине, но израильтяне ждали "золотого часа"», — сказал он.

По его словам, реализация такой операции стала возможна благодаря «кротам» в иранском правительстве, технической разведке и месяцам наблюдения. Мамедов добавил, что Израиль нанес удар в дневное время, чтобы показать «абсолютную уязвимость режима».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи. «Выражаю соболезнования братскому иранскому народу от имени моей страны и моего народа», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

    Макрон отреагировал на атаку по военной базе Франции в ОАЭ

    В России раскрыли детали ликвидации Хаменеи

    В США сообщили о спешке в операции против Ирана по одной причине

    В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

    Франция экстренно направила авианосец в сторону Ближнего Востока

    МИД Китая отреагировал на убийство Хаменеи

    В США предупредили о предстоящих потерях из-за Ирана

    В США узнали о ближайших планах Трампа на Иран

    Эрдоган высказался об убийстве верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok