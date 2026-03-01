Реклама

22:40, 1 марта 2026

Вассерман предсказал последствие убийства Хаменеи для США

Марина Совина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи обернется для Соединенных Штатов «страшной местью». Такой прогноз в разговоре с «МК» сделал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его мнению, в руководстве Ирана осталось «более чем достаточно людей, не менее упрямых и фанатичных, чем убитые». Вассерман добавил, что в государстве налажена система замены выбывших из строя руководителей.

«Соответственно, результат в смысле изменения политики страны не будет ровным счетом никаким. А вот результат в смысле готовности наказать виновных в этих убийствах будет более, чем достаточный. (...) Я не исключаю перехода к диверсионной войне и к ответным террористическим актам», — заявил он.

Ранее стало известно, что США стремятся закончить военную операцию против Ирана в короткие сроки, руководствуясь быстрым истощением запасов ракет и других боеприпасов. По данным газеты The Wall Street Journal, конкретный объем арсенала американских ракет-перехватчиков неизвестен, однако опыт предыдущих операций США на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что они расходуются довольно быстро.

