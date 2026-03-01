МИД Китая отреагировал на убийство Хаменеи

МИД Китая осудил убийство верховного лидера Ирана Хаменеи

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи попрало цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и основные нормы международных отношений. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Китая.

«Китай выражает решительный протест в этой связи и строго осуждает это», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в МИД КНР подчеркнули, что убийство Хаменеи серьезно нарушило суверенитет и безопасность Ирана.

Ранее глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В рамках беседы они обсудили ситуацию в Иране. Ван И заявил, что КНР не поддерживает применение силы в международных отношениях, основываясь на принципах Устава ООН.