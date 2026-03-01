Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:52, 1 марта 2026Мир

МИД Китая отреагировал на убийство Хаменеи

МИД Китая осудил убийство верховного лидера Ирана Хаменеи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи попрало цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и основные нормы международных отношений. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Китая.

«Китай выражает решительный протест в этой связи и строго осуждает это», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в МИД КНР подчеркнули, что убийство Хаменеи серьезно нарушило суверенитет и безопасность Ирана.

Ранее глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В рамках беседы они обсудили ситуацию в Иране. Ван И заявил, что КНР не поддерживает применение силы в международных отношениях, основываясь на принципах Устава ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

    В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

    Франция экстренно направила авианосец в сторону Ближнего Востока

    МИД Китая отреагировал на убийство Хаменеи

    В США предупредили о предстоящих потерях из-за Ирана

    В МИД Израиля назвали цель ударов по Ирану

    В США узнали о ближайших планах Трампа на Иран

    Эрдоган высказался об убийстве верховного лидера Ирана

    «Арсенал» победил «Челси» и упрочил лидерство в чемпионате Англии

    Президент Кубы высказался об «омерзительном» убийстве Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok