Президент Кубы высказался об «омерзительном» убийстве Хаменеи

Президент Кубы Диас-Канель назвал убийство Хаменеи омерзительным актом

Убийство аятоллы Али Хаменеи является «омерзительным актом». Так о гибели верховного лидера Ирана высказался президент Кубы Мигель Диас-Канель в социальной сети Х.

«Этот омерзительный акт представляет собой нарушение всех норм международного права и человеческого достоинства», — написал он.

Кубинский лидер подчеркнул, что народ Кубы будет помнить Хаменеи как «выдающегося лидера», который внес огромный вклад в развитие отношений двух стран.

Ранее на смерть Хаменеи отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал убийство политика «варварской силовой акцией», которой нет оправданий.