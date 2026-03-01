Медведев жестко отреагировал на смерть Хаменеи

Дмитрий Медведев назвал убийство аятоллы Хаменеи варварской силовой акцией

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев дал оценку совместной операции США и Израиля в Иране. Об этом он написал в телеграмме президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану, текст которой приводит ТАСС.

В своем обращении Медведев назвал расправу над верховным лидером Ирана Сейедом Али Хаменеи «варварской силовой акцией», которой нет оправданий. Он подчеркнул, что произошедшее стало «циничным злодеянием», которое нарушает все принципы международного права.

«Уверены, что вероломные, бесчеловечные удары не смогут сломить стойкость и мужество граждан Ирана», — отметил зампред российского Совбеза. Он также осудил «неизбирательные» атаки, повлекшие за собой уничтожение невинных людей, в том числе большого числа детей.

Ранее Медведев заявил, что США показали свое истинное лицо после ракетных ударов по Ирану. Он также усомнился в искренности переговоров Вашингтона с Тегераном по вопросу ядерного досье, назвав их «операцией прикрытия». «Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться», — подчеркнул Медведев.