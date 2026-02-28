Реклама

12:02, 28 февраля 2026Россия

Медведев прокомментировал удары США по Ирану

Медведев: США в очередной раз показали лицо своими ударами по Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Соединенные Штаты показали свое истинное лицо после начала ракетных ударов по Ирану. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Миротворец в очередной раз показал лицо», — написал он.

Также Медведев усомнился в искренности переговоров Вашингтона с Тегераном по вопросу ядерного досье, назвав их «операцией прикрытия». «Никто ни о чём особенно и не хотел договариваться», — подчеркнул зампред российского Совбеза.

При этом он поставил под сомнение долгосрочные перспективы США, напомнив о сравнительно короткой истории американского государства. «США каких-то 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100», — добавил он

Ранее стало известно, что США приняли участие в атаке Израиля на Иран. По словам американского чиновника, военные атакуют иранские объекты с воздуха и моря.

