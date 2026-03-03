Лавров выступил с прогнозом о следующих целях США после Ирана

Лавров: США, возможно, не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном

Соединенные Штаты в стремлении взять под свой контроль другие государства, возможно, не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«[Госсекретарь США Марко] Рубио (...) допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И наверное, это не конец», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Москва считает необходимым решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке с чьей бы то ни было стороны.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.