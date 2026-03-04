Удар Ирана по дорогостоящим радарам США назвали подарком российским РВСН

Иран уничтожает инфраструктуру армии США на Ближнем Востоке, целью, в числе прочего, стала американская радиолокационная станция (РЛС) AN/FPS-132 в Катаре. Сообщается, что радиолокатор стоимостью свыше миллиарда долларов получил ощутимые повреждения.

Радиолокационная система стоимостью 1,1 миллиарда долларов, расположенная на базе в Катаре, стала самой ощутимой потерей США. Важнейшая система была поражена в первый день конфликта. Уточняется, что была серьезно повреждена одна из сторон — Тегеран «выбил глаз», направленный в сторону Исламской Республики.

AN/FPS-132 — стационарная РЛС, предназначенная для обнаружения воздушных и баллистических целей разного рода. Telegram-канал «Два майора» назвал уничтожение радаров США «подарком» российским ракетным войскам стратегического назначения (РВСН). Отмечается, что потеря трех радаров THAAD и AN/FPS-132 сокращает глубину раннего обнаружения баллистических ракет на дальностях до 5000 километров. Это значит, что время реакции на пуски из Ирана уменьшается, покрытие зоны становится фрагментарным.

Фото: Reuters

Повреждения зафиксированы на нескольких военных объектах США

The New York Times добавляет, что Иран нанес удар по коммуникационной инфраструктуре американских военных на Ближнем Востоке, повреждения зафиксированы как минимум на семи военных объектах. В сети между тем публикуются спутниковые снимки американских военных баз в странах, пораженных иранскими баллистическими ракетами и БПЛА-камикадзе. В частности, Иран атаковал центр обеспечения Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Снимки, сделанные на следующий день, показали, что два разрушенных сооружения представляли собой терминалы спутниковой связи AN/GSC-52B, обеспечивающие высокоскоростную связь.

Снимки лагеря «Арифджан» в Кувейте свидетельствуют, что как минимум три радиолокационных купола были повреждены или разрушены. 28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что авиабаза принца Султана в Саудовской Аравии подверглась удару, разрушения подтвердили спутниковые снимки. Помимо прочего, снимки авиабазы Аль-Удейд в Катаре, показывают, что палатка, окруженная спутниковыми антеннами, разрушена, а некоторые из антенн повреждены. Аль-Удейд — крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, служит региональным штабом Центрального командования.

Удары были нанесены и по дата-центрам Amazon. Amazon Web Services сообщила, что 1 марта после «падения неизвестных объектов» на здание дата-центра начался пожар и отключилось электричество. Еще один беспилотник приземлился вблизи одного из объектов Amazon в Бахрейне, он поврежден.

ЦРУ эвакуирует резидентуры

Это касается резидентур, находящихся в пределах досягаемости иранских баллистических ракет. Решение было принято после удара иранских дронов по резидентуре ЦРУ на территории комплекса посольства США в Эр-Рияд.

Между тем, по последним данным Центрального командования, жертвами военных действий стали шестеро американских военнослужащих. Останки двух ранее числившихся без вести пропавшими военных были обнаружены на территории объекта, который был атакован во время первоначальных ударов Ирана в регионе. В то же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате атак не выжили и получили ранения 560 американских военнослужащих. КСИР также настаивает, что после ракетного удара по одному из домов сотрудников ЦРУ в ОАЭ не смогли спастись шесть высокопоставленных сотрудников управления. США между тем заявили, что раненых и жертв в результате удара не было.