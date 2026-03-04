Реклама

Наука и техника
11:38, 4 марта 2026Наука и техника

Иран выбил «радиолокационный глаз» США

Иран повредил загоризонтный радар США AN/FPS-132
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robert Lingley

Ирану удалось повредить американскую радиолокационную станцию (РЛС) AN/FPS-132, которая входит в систему предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

Автор обратил внимание на спутниковые снимки, демонстрирующие поражение расположенного в Катаре стационарного радара, который стоит более миллиарда долларов. Иран серьезно повредил сторону, «выбив глаз», направленный в сторону Исламской Республики.

Серия загоризонтных радаров AN/FPS-132 предназначена для обнаружения ракет противника и наблюдения за космическим пространством. Радары являются частью системы противоракетной обороны США.

В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
В январе военный историк Дмитрий Болтенков писал, что один из AN/FPS-132, который расположен на базе в Туле (Гренландия), способен обнаруживать объекты в космосе на расстоянии до 5500 километров. По его словам, американский радар является аналогом российских станций «Воронеж».

