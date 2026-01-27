Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:09, 27 января 2026Наука и техника

В России напомнили о важности радара в Туле для США

Историк Болтенков: В Туле находится один из радаров AN/FPS-132 системы СПРН США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ucg / Getty Images

На базе в Туле (Гренландия) находится один из шести радаров AN/FPS-132 системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) США, способный обнаруживать объекты в космосе на расстоянии до 5500 километров. Об этом в колонке на страницах газеты «Известия» напомнил военный историк Дмитрий Болтенков.

По его словам, российским аналогом AN/FPS-132 выступает радиолокационная станция «Воронеж».

Автор отмечает, что американская сторона заинтересована в Гренландии, поскольку действительно могла бы разместить там объекты перспективной системы противовоздушной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Эксперт напоминает, что Вашингтон использовал Гренландию в военных целях еще во времена холодной войны, причем не всегда сообщая Копенгагену всех подробностей своих планов.

«Чем переход тех или иных территорий в Арктике под контроль США грозит России? Судя по всему, ничем. У нас есть своя часть Арктики, у них будет своя», — заключает автор.

По его оценке, ни Канада, ни Дания не способны самостоятельно реализовать потенциал крупнейшего на планете острова, а имеющимся у России современным вооружениям, в частности, ядерной крылатой ракете «Буревестник», перспективная Golden Dome не станет помехой.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В июле 2020 года датская газета Berlingske заметила, что НАТО беззащитно перед ударом российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Туле.

В декабре 2019-го то же издание заметило, что российские истребители МиГ-31К, выступающие носителями комплексов «Кинжал», могут нанести удар по американской авиабазе Туле на севере Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России показали редкий образец военной техники ВСУ

    Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

    В Китае не захотели помочь российской компании обойти санкции

    В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

    В России напомнили о важности радара в Туле для США

    111-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

    Ребенок из российской семьи покрылся жуткой сыпью на отдыхе в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok