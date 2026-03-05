Удар Ирана по американской базе в Бахрейне попал на видео

IRIB: Иран нанес удар по военной базе США в Манаме

Иран нанес ракетный удар по военной базе США в столице Бахрейна Манаме. Соответствующие кадры опубликовала гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

«Несколько минут назад ракета Ирана поразила американскую базу в Бахрейне», — сказано в публикации.

По сообщениям, после удара на территории базы вспыхнул пожар, а над местом атаки поднялся густой столб дыма.

Ранее сообщалось, что Иран начал новую волну ракетных атак. «Запуск новой волны ракет из Ирана», — утверждалось в сообщении. При этом не уточнялось, какие именно объекты станут целями для новой атаки.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала следующую фазу атак на Иран, целью которой станут бункеры с баллистическими ракетами.