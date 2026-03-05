В Азербайджане заявили о сбитии иранского БПЛА

ВС Азербайджана заявило о сбитии иранского БПЛА близ Нахичевани

Вооруженные силы Азербайджана сбили иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Нахичевани. Такое заявление сделало Минобороны республики, передает ТАСС.

Как отметило ведомство, уничтожен был один из нескольких летевших беспилотников, а объяснение Ирана относительно атаки Минобороны Азербайджана назвало неприемлемым.

Ранее президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не планирует проводить операции против Ирана после атаки дронов на аэропорт и школу. Он назвал атаку иранских дронов на республику террористической и подчеркнул, что ее совершили «бесчестные люди».