16:08, 5 марта 2026

В Азербайджане заявили о сбитии иранского БПЛА

ВС Азербайджана заявило о сбитии иранского БПЛА близ Нахичевани
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Азербайджана сбили иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Нахичевани. Такое заявление сделало Минобороны республики, передает ТАСС.

Как отметило ведомство, уничтожен был один из нескольких летевших беспилотников, а объяснение Ирана относительно атаки Минобороны Азербайджана назвало неприемлемым.

Ранее президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не планирует проводить операции против Ирана после атаки дронов на аэропорт и школу. Он назвал атаку иранских дронов на республику террористической и подчеркнул, что ее совершили «бесчестные люди».

