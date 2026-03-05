В НАС дали новый прогноз по ситуации на российском авторынке

Автоэксперт Хайцеэр объяснил, почему весной оживление на авторынке «не светит»

Причин для улучшения ситуации на российском автомобильном рынке нет, заявил «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Весной стагнация продолжится, считает эксперт, оценивая перспективы изменений в продажах.

«Весной ничего хорошего нам, как говорится, не светит. Скорее всего, компенсации в сторону роста не будет, стагнация продолжится», — отметил он.

На фоне падения продаж на 40 и более процентов в сегменте коммерческого транспорта, ситуация с легковыми машинами для частных лиц чуть лучше — падение на 2 процента по сравнению с февралем 2025 года, говорит Хайцеэр. «Мы видим, что импорт автомобилей падает ввиду увеличившейся цены. Изменился расчет утилизационного сбора, и часть машин просто не импортируют, по крайней мере, посредством параллельного импорта. Никаких выгодных схем с Киргизией больше не будет», — объясняет он.

Весной остается надежда только на российских производителей и тех покупателей, которые закажут машину за любые деньги. Эксперт напомнил, что «АвтоВАЗ» уже снизил свои прогнозы на 15 процентов, чуть лучше чувствуют себя «российские производители машин на китайских платформах». «Поэтому надеюсь, что к лету все-таки покупатели оживут. Но только надеюсь», — подытожил представитель НАС.

