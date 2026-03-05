Косачев: Расширение НАТО на Украину приведет к провокациям против России

Расширение НАТО на Украину недопустимо, поскольку приведет к провокациям против России. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

По мнению политика, включение Украины в состав НАТО приведет к тому, что Киев будет совершать провокации по отношению к России, а затем требовать защиты НАТО от ответных действий России. «Обязательно ударят и потребуют потом от альянса защищать свой дюйм. Или что останется к тому моменту от самораспадающейся украинской территории», — обозначил Косачев.

Он также напомнил о пятой статье Вашингтонского договора, согласно которой любое государство НАТО может нанести со своей территории военный удар по противнику, но ответный удар по этой территории будет считаться ударом по НАТО с последующим включением в операцию всех 32 государств — членов альянса.

Сенатор добавил, что желающие, чтобы такая провокация произошла, в Европе есть. «Главная угроза миру исходила и продолжает исходить от НАТО», — заключил он.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о вступлении альянса в войну с Ираном и готовности к защите каждого дюйма территории альянса. Сенатор назвал эти слова цинизмом.