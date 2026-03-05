Реклама

10:53, 5 марта 2026Россия

В России отреагировали на слова Рютте о вступлении НАТО в войну с Ираном

Сенатор Карасин назвал цинизмом слова Рютте о вступлении НАТО в войну с Ираном
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

В России отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о вступлении альянса в войну с Ираном. В частности, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram назвал эти слова цинизмом.

«Господин Рютте с гордым видом объявил, что НАТО готово к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана. Прозвучала готовность к защите каждого дюйма территории альянса», — обозначил Карасин.

Сенатор обратил внимание на то, что сроки и формы подобных действий генсек НАТО не уточнил. «Но важнее для понимания заявленная им солидарность с агрессивными действиями», — добавил политик.

Карасин также напомнил, что ранее Франция, Германия и Великобритания акцентировали внимание на своей непричастности к ударам по Ирану и призывали к дипломатии. Сенатор назвал это противоречие «неприкрытым цинизмом Запада».

До этого в интервью Newsmax Рютте заявил, что НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне в контексте конфликта США с Ираном. Он также высказался о масштабной поддержке союзниками действий Соединенных Штатов в борьбе с иранским правительством.

