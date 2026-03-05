Реклама

НАТО подготовилась к задействованию статьи о коллективной обороне

Марина Совина
НАТО подготовилась к возможному задействованию статьи 5 договора организации о коллективной обороне в контексте войны США против Ирана. Об этом в интервью Newsmax сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, - это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — заявил он.

Помимо этого, Рютте высказался о масштабной поддержке союзниками действий Соединенных Штатов против Ирана и борьбе НАТО с иранским правительством.

Ранее генсек НАТО призвал союзников продолжать оказывать помощь Украине, несмотря на военный конфликт между США, Израилем и Ираном.

