6 марта в России отмечают День гурмана и День отрядов юных инспекторов дорожного движения. В мире вспоминают о важности профессии зубного врача и о проблемах с безработицей. Какие еще праздники выпадают на 6 марта, кто из известных людей празднует день рождения и на какие приметы стоит обратить внимание — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Вcepoccийcкий дeнь гуpмaнa
Несмотря на то что торжество не носит официального характера, цель ежегодного праздника — объединить людей, которые любят вкусно поесть.
Толковый словарь Ожегова определяет гурмана как «любителя и ценителя изысканной пищи». Однако во Франции так называют того, кто ест очень много, а под определение Ожегова подходит слово «гурмэ».
Дeнь вcepoccийcкиx oтpядoв юныx инcпeктopoв дopoжнoгo движeния
6 марта 1973 года официально было утверждено Положение о создании отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД). Таким необычным способом детей и подростков решили научить соблюдать правила дорожного движения (ПДД).
Ребята помогают сотрудникам ГАИ, а также проводят различные тематические акции на тему знания ПДД. Сейчас в рядах ЮИД более 465 тысяч участников по всей России.
Праздники в мире
Мeждунapoдный день зубного вpaча
Возникший в США профессиональный праздник с годами получил известность во всем мире благодаря врачу первого американского президента.
Дело в том, что 6 марта в 1970 года личный стоматолог Джорджа Вашингтона, Джон Гринвуд, изобрел стоматологический бор. Дату профессионального праздника зубных врачей решили приурочить именно к этому событию.
День борьбы c миpoвoй безработицей
Поводом для создания праздника послужила Великая депрессия в США, которая началась в 1929 году и привела к кризису перепроизводства. Разорение фермеров стало причиной массовой безработицы и увеличения смертности в стране.
6 марта 1930 года на улицах США, Великобритании, Германии, Австрии, Австралии и Испании прошли митинги против безработицы. Главным девизом митингующих стала фраза: «Не умирай с голоду — борись!»
Жителям разных стран удалось обратить внимание властей на глобальную проблему. В память о событиях 1930 года был образован ежегодный праздник борьбы с мировой безработицей.
Какие еще праздники отмечают в мире 6 марта
- Евpoпeйcкий дeнь пpaвeдникoв миpa
- Всемирный дeнь пpaвoпиcaния
- Всемирный день лимфедемы
- Дeнь пeчaти в Монголии
- Дeнь независимости в Гане.
Какой церковный праздник 6 марта
Праздник в честь иконы Богородицы «Козельщанская»
Считается, что икона эта итальянского происхождения и была привезена в Россию одной из придворных императрицы Елизаветы Петровны. Позже владельцы образа перевезли его в село Козельщина Полтавской губернии.
Издавна эта икона была известна как чудотворная. По преданию, она особенно помогала девушкам, прибегавшим к ней с мольбой устроить семейное счастье. Согласно обычаю, в процессе молитвы нужно чистить ризу на иконе, протирая ее ватой или полотенцем, прижав образ к груди.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 марта
Православные верующие вспоминают:
- пpeпoдoбнoгo Тимофея в Символех;
- святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского;
- святителя Георгия, епископа Амастридского;
- священномучеников Александра Вислянского, Даниила Алферова, Григория Хлебунова, Константина Пятикрестовского, Павла Широкогорова, Ольгу Кошелеву.
Приметы и традиции на 6 марта
- Светит солнце — к скорой весне.
- Видны почки на деревьях — к сильному потеплению.
- Не следует ссориться — конфликты могут затянуться на многие годы. Не следует пересаживать растения — могут погибнуть.
Кто родился 6 марта
Сергей Бурунов (49 лет)
Российский актер родился в 1977 году в Москве. В детстве мечтал покорить небо, и в 1997 году почти получил диплом летчика-инженера. Но, попав на сцену местного клуба, изменил свое представление о будущей профессии и в 2002-м окончил училище имени Щукина.
Бурунов озвучил таких актеров, как Брэд Питт, Джим Керри, Леонардо Ди Каприо и других. А в 2016 году роль подполковника полиции в сериале «Полицейский с Рублевки» сделала из него звезду телеэкранов.
Валентина Терешкова (89 лет)
Первая в мире женщина-космонавт родилась в 1937 году в Ярославской области. В юности увлекалась парашютным спортом и 163 раза прыгала с парашютом.
В 1963 году на борту корабля «Восток-6» Терешкова совершила свой первый полет в космос. Ушла в отставку после достижения предельного возраста и с 1966 года активно принимает участие в государственной и общественной деятельности.
Кто еще родился 6 марта
- Микеланджело Буонарроти (1475 — 1564) — итальянский художник эпохи Возрождения
- Михаил Жванецкий (1934 — 2020) — писатель-сатирик
- Петр Ершов (1815 —1869) — автор сказки в стихах «Конек-Горбунок»
- Татьяна Буланова (57 лет) — певица
- Светлана Моргунова (1940 — 2024) — диктор Центрального телевидения СССР Дэвид Гилмор (80 лет) — один из лидеров рок-группы Pink Floyd