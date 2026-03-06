Реклама

16:53, 6 марта 2026Силовые структуры

Бывший полицейский использовал служебное положение и полгода следил за возлюбленной

В Петербурге оштрафовали бывшего полицейского, следившего за возлюбленной
Варвара Кошечкина
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший полицейский из Санкт-Петербурга следил за своей возлюбленной, используя при этом служебное положение. Об этом сообщает 78.ru.

Выяснилось, что осенью 2024 года Алексей Орехов, занимая должность старшего оперуполномоченного МВД, попросил коллег достать информацию о некой гражданке из внутренней базы данных. Мужчина уверял, что это нужно ему «для работы». Полицейский узнал все о личном автомобиле своей возлюбленной и до марта 2025 года следил за всеми передвижениями девушки.

Ленинский районный суд Петербурга признал Орехова виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. На суде мужчина свою вину категорически отрицал. Он утверждал, что девушка якобы сама попросила его следить за ее машиной.

Суд назначил бывшему полицейскому штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили мужчину, напавшего на несовершеннолетних в подъезде. Суд приговорил виновного к четырем годам колонии строгого режима.

