Бывший полицейский использовал служебное положение и полгода следил за возлюбленной

В Петербурге оштрафовали бывшего полицейского, следившего за возлюбленной

Бывший полицейский из Санкт-Петербурга следил за своей возлюбленной, используя при этом служебное положение. Об этом сообщает 78.ru.

Выяснилось, что осенью 2024 года Алексей Орехов, занимая должность старшего оперуполномоченного МВД, попросил коллег достать информацию о некой гражданке из внутренней базы данных. Мужчина уверял, что это нужно ему «для работы». Полицейский узнал все о личном автомобиле своей возлюбленной и до марта 2025 года следил за всеми передвижениями девушки.

Ленинский районный суд Петербурга признал Орехова виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. На суде мужчина свою вину категорически отрицал. Он утверждал, что девушка якобы сама попросила его следить за ее машиной.

Суд назначил бывшему полицейскому штраф в размере 250 тысяч рублей.

