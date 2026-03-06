Россиянин ударил несовершеннолетнего лицом о перила из-за внешности

В Петербурге осудили мужчину, напавшего на несовершеннолетних в подъезде

В Петербурге осудили мужчину, напавшего на несовершеннолетних в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, 3 октября 2025 года Александру Смирнову, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома по улице Большая Посадская, не понравился вид трех несовершеннолетних и он распылил в их сторону перцовый баллончик. После этого одному из пострадавших нанес удары по голове и животу, а другого схватил за волосы и ударил о перила лестницы.

Обвиняемый полностью признал вину.

С учетом не снятого со Смирнова условного срока за предыдущее правонарушение суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданские иски на сумму 310 тысяч рублей.

