В российском регионе мужчина с ножом напал на разносившего листовки подростка

В Новом Уренгое осудят мужчину, напавшего с ножом на подростка

В Новом Уренгое осудят мужчину, напавшего с ножом на подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

По данным следствия, 9 января в подъезде жилого дома в микрорайоне Мирный несовершеннолетний раскладывал рекламные листовки в почтовые ящики. Мужчина, находясь у себя дома, услышал разговор по домофону между матерью и подростком. Из услышанного ему показалось, что несовершеннолетний оскорбил его родительницу, и вооружившись ножом, он спустился на первый этаж.

После этого обвиняемый нанес пострадавшему не менее 20 ударов кулаками по голове и телу, что привело к легкому вреду здоровью, а также ушибам и кровоподтекам. Затем мужчина достал нож и, демонстрируя его подростку, высказал угрозу расправой.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что налетчикам на глэмпинг в российском регионе вменили покушение на человека.