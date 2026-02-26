Налетчикам на глэмпинг в российском регионе вменили покушение на человека

В Курганской области суд взял под стражу 4 жителей, избивших сторожа глэмпинга

В Курганской области суд взял под стражу четверых жителей, которые напали на глэмпинг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, ночью 24 ноября 2025 года фигуранты проникли на территорию глэмпинга, повредили имущество на 290 тысяч рублей и жестоко избили сторожа. Мужчине удалось оказать сопротивление, ему пришли на помощь прибывшие на место полицейские.

18 февраля напавшие были задержаны, в их домах прошли обыски. В результате им вменили статью 213 («Хулиганство»), 167 («Умышленное повреждение имущества»), а также часть 3 статьи 30 и статью 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

