Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:51, 26 февраля 2026Силовые структуры

Налетчикам на глэмпинг в российском регионе вменили покушение на человека

В Курганской области суд взял под стражу 4 жителей, избивших сторожа глэмпинга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Курганской области суд взял под стражу четверых жителей, которые напали на глэмпинг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, ночью 24 ноября 2025 года фигуранты проникли на территорию глэмпинга, повредили имущество на 290 тысяч рублей и жестоко избили сторожа. Мужчине удалось оказать сопротивление, ему пришли на помощь прибывшие на место полицейские.

18 февраля напавшие были задержаны, в их домах прошли обыски. В результате им вменили статью 213 («Хулиганство»), 167 («Умышленное повреждение имущества»), а также часть 3 статьи 30 и статью 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить восемь человек, готовивших подрыв главы оборонного предприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан опубликовал открытое письмо с призывом к Зеленскому

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Назван фаворит РПЛ перед возобновлением чемпионата

    Астронавт НАСА признал свою вину в эвакуации экипажа МКС

    Неспособность КГБ предотвратить развал СССР объяснили

    Массовую расправу над школьниками предотвратили в российском регионе

    ФСБ сорвала контрабанду двигателей для вооруженной техники

    В МИД России объяснили инцидент со стрельбой у берегов Кубы

    Налетчикам на глэмпинг в российском регионе вменили покушение на человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok