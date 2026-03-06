Реклама

17:20, 6 марта 2026Ценности

Девушка купила курс у известного российского фотографа и уличила его в обмане

Блогерша Белова купила курс у фотографа Ермузевича и уличила его в обмане
Екатерина Ештокина

Кадр: @kristinabelova_ph

Пользовательница сети и фотограф Кристина Белова купила курс у известного российского фотографа Дмитрия Ермузевича и уличила его в обмане. Ролик с рассказом она разместила в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом kristinabelova_ph рассказала, что во время прямого эфира фотограф открыто называл онлайн-школу лицензированной. «Во время обучения я стала узнавать про лицензию, так как хотела вернуть налог 13 процентов за обучение. Но куратор ответил мне, что лицензию они получили уже после начала обучения, поэтому вернуть налог не получится», — уточнила блогерша.

Позже, по ее словам, специалисты курса, который стоил 84,9 тысячи рублей, стали ее убеждать, что о лицензии речи никогда не шло. «Я уже подумала, что я схожу с ума, потому что я была уверена, что я об этом слышала», — посетовала девушка, публикуя при этом слова Ермузевича, где он говорит об официальном разрешении на обучение.

Кроме того, ученикам курса обещали гарантированное сотрудничество с брендом. Однако в результате студентам разослали лишь по одному продукту, который им нужно было самостоятельно отснять, добавила фотограф. При этом совместной работы с марками не было.

И третий момент: вместо соответствующего документа нам прислали сертификат ученика. Я точно этого не ожидала. Сейчас мне уже смешно, но, когда я его получила, мне было очень грустно. Там нет ни даты, ни подписи нет никакой, ни печати

Кристина Беловафотограф

Видео получило большой отклик среди общественности, набрав 312 тысяч просмотров и сотни комментариев. Пользователи сети поддержали Белову.

В апреле 2025 года дворник стала моделью благодаря снимку российского фотографа. Семен Резчиков заметил 28-летнюю мать-одиночку в Бангкоке.

