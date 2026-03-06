Реклама

06:03, 6 марта 2026

Иранскую ракетную атаку по отелям увидели российские туристы

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Jamal Awad / XinHua / Global Look Press

Российские туристы стали очевидцами иранской ракетной атаки на отели в столице Бахрейна Манаме. Кадры последствий обстрела появились в распоряжении SHOT.

На видео, снятом испуганной российской туристкой, видно сильное возгорание в одном из зданий. «Там целая квартира горит!» — комментирует девушка происходящее.

По данным властей королевства, в результате иранского удара пострадали два отеля и два жилых дома. В одном из зданий вспыхнул сильный пожар — предположительно, именно в эту постройку попала ракета.

В ночь на 6 марта в Дубае произошел взрыв. Утверждается, что прилет произошел во время отражения иранской атаки.

