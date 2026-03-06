Реклама

18:16, 6 марта 2026Забота о себе

Онколог опроверг миф о срочности лечения рака

Махсон назвал мифом важность срочного лечения рака после постановки диагноза
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: NMK-Studio / Shutterstock / Fotodom

Важность максимально быстрого лечения рака сразу после постановки диагноза является мифом. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru онколог, химиотерапевт Анатолий Махсон.

По мнению врача, неправильно настраивать пациента на срочную операцию в течение двух ближайших недель. «Две-три недели вообще не играют значения. Могут быть, конечно, формы остро протекающие, но их немного», — заявил врач.

Махсон подчеркнул, что важнее правильно поставить диагноз, так как именно от этого зависит результат лечения.

«Появилось много препаратов, достаточно эффективных, которыми можно лечить. И тут важнее правильно начать лечение, чем его начать на 10 дней раньше, но лечить не совсем правильно», — объяснил свою позицию врач.

Ранее онколог Кейли Бхангдиа предупредила женщин о привычках, ведущих к раку груди. Бхангдиа указала на то, что избыток красного мяса в рационе повышает риск развития рака молочной железы на 11 процентов. Курение, включая пассивное, приводит к развитию рака груди в 8 процентах случаев. Другими провокаторами заболевания она назвала высокий уровень сахара в крови, ожирение, злоупотребление алкоголем и низкую физическую активность.

    

