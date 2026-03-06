Реклама

04:01, 6 марта 2026

Пенис новоявленного футболиста оказался застрахован на миллион долларов

Олег Парамонов
Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Известный порноактер Киран Ли стал футболистом в 42 года. Об этом сообщает издание Marca.

Киран Ли снимался в порно с 18 лет и появился в более чем полутора тысячах порнофильмов. В 2005 году он подписал крупный контракт с порностудией Brazzers, после чего застраховал свой половой орган на миллион долларов.

Несмотря на это, его истинной страстью всегда был футбол. Сейчас Киран Ли играет за британскую команду Mickleover, которая входит в Северную Премьер-лигу.

В прошлом порноактер играл за любительскую команду Hollywood United, созданную британскими знаменитостями в США. В 2011 году во время матча он в двух местах сломал челюсть. Поскольку пенис не пострадал, получить страховку не удалось.

Ранее сообщалось, что французский режиссер Сику Ниакате отказался от карьеры профессионального футболиста из-за комплексов, связанных с маленьким размером полового органа.

Ранее 41-летний Мэтт Барр из Великобритании, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, пожаловался на низкую самооценку.

