Культура
16:27, 6 марта 2026Культура

Певцов оценил назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Певцов: Константин Хабенский справится с должностью ректора Школы-студии МХАТ
Ольга Коровина
Константин Хабенский

Константин Хабенский. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал сообщения о назначении актера Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Его слова передает РИА Новости.

Певцов заявил, что считает назначение достойным. «Если Константин Юрьевич до этого руководил целым театром, то со Школой-студией он справится», — подчеркнул он. Актер отметил, что новые обязанности по силам Хабенскому, хотя из-за них ему, возможно, придется уделять меньше времени кинематографу.

О новой должности Хабенского стало известно 6 марта. С октября 2021 года он также является художественным руководителем-директором МХТ имени Чехова.

Ранее режиссер Константин Богомолов отреагировал на новость о назначении Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он поздравил коллегу, пожелал ему сил и терпения, а также выразил уверенность в том, что огромный опыт, энтузиазм и талант Хабенского станут мощным двигателем развития Школы-студии.

