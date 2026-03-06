Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:33, 6 марта 2026Культура

Богомолов отреагировал на новую должность Хабенского в Школе-студии МХАТ

Богомолов поздравил Хабенского с получением должности в Школе-студии МХАТ
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Режиссер Константин Богомолов отреагировал на новость о назначении актера Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Соответствующий пост он разместил в Telegram-канале.

«Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому!» — написал Богомолов. Он выразил уверенность в том, что огромный опыт, энтузиазм и талант Хабенского станут мощным двигателем развития Школы-студии. «Сил и терпения!» — добавил режиссер.

Богомолов занимал пост ректора заведения на протяжении 20 дней и после своего назначения столкнулся с критикой выпускников школы и некоторых деятелей культуры. 11 февраля он попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову об увольнении.

Богомолов также поздравил народного артиста России Сергея Безрукова с назначением на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького. «Замечательное решение. Сергей — выдающегося дарования артист и замечательный профессионал», — подчеркнул Константин. Он пожелал театру «удачи и возрождения» и заявил, что учреждение ждет блестящее будущее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

    В Израиле одним словом оценили ход операции против Ирана

    Apple отрекламировала Microsoft

    Банк России оценил идею о двух вариантах ставки по кредитам

    Автолюбителей предупредили о штрафе за неправильную тонировку

    Армия России продвинулась в Сумской области

    Отвергнутый влюбленный поджег себя

    Губин назвал причину отказа от возвращения на сцену

    Иран поразил нефтяной танкер под флагом США у берегов Кувейта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok