Россия
18:45, 6 марта 2026Россия

Появились подробности о ДТП с участием ДПС и россиянки с ребенком

Свидетель ДТП с участием ДПС рассказал о пивных бутылках на дороге
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Дорожный Контроль СПБ | ЛО»

Россиянин Сергей Дуванов стал очевидцем аварии в селе Ушаки Тосненского района Ленинградской области. Подробности происшествия он рассказал изданию 78.ru.

Мужчина ехал по трассе в указанном районе со скоростью 80 километров в час, тогда мимо него с большей скоростью проехала патрульная машина. Экипаж сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Дуванов отметил, что сотрудники ДПС ехали с выключенной мигалкой на крыше и без звуковых сигналов.

О состоянии пострадавших данных нет. Но очевидец рассказал, что девочка плакала и жаловалась, что со спиной что-то не так, женщина не вставала. «Мама лежала, она пьяная, у нее целая торба бутылок с пивом была, разлетелась по всей дороге», — сказал он.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, авария произошла, когда автомобиль ДПС обгонял грузовик.

